«От правильной защиты иногда больше удовольствия». Тактаров — о бое Вайдмана и Силвы
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Победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров разместил новый пост в своих социальных сетях, где вспомнил поединок американца Криса Вайдмана и бразильца Андерсона Силвы, который состоялся на турнире UFC 162 в ночь на 7 июля 2013 года. Во втором раунде Силва, опустив руки, пропустил несколько ударов, после чего рухнул на канвас. Вайдман бросился его добивать, и спустя несколько секунд бой остановили — Крис стал чемпионом UFC в среднем весе.
«Никто не является сверхчеловеком. Не знаю, как вы, но я от хорошей техники и правильной защиты иногда получаю больше удовольствия», — написал Тактаров.
Тактаров поиграл в футбол: голевая передача и гол пяткой:
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