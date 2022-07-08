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Александр Емельяненко рассказал, с каким весом делает жим лёжа

Александр Емельяненко рассказал, с каким весом делает жим лёжа
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Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своих социальных сетях, где рассказал, что в настоящее время проводит тренировки с целью повышения выносливости.

«50 кг на 60 раз. 4 подхода. Работаем на выносливость», — написал Александр.

В последнем бою Александр встречался с уроженцем США, ветераном ММА Джеффом Монсоном. Поединок проходил в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени на голых кулаках. Победу решением судей одержал Емельяненко. Напомним, спортсмены уже встречались в 2012 году по правилам ММА. Тогда победу удушающим приёмом во втором раунде одержал Монсон.

Александр Емельяненко показал бой с тенью:

Победил Фёдора – страдай всю жизнь. Очередь мстить дошла до Александра Емельяненко Победил Фёдора – страдай всю жизнь. Очередь мстить дошла до Александра Емельяненко
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