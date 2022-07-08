Василий Ломаченко, отказавшийся покидать Украину, намерен возобновить карьеру
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Украинский боксёр, бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко связался со своей промоутерской компанией по вопросу возобновления карьеры. Об этом в своих социальных сетях рассказал журналист Кевин Иоле.
«Согласно президенту Top Rank Тодду Дюбофу, Василий Ломаченко связался с компанией и хочет драться уже в октябре. На данный момент оппоненты не обсуждаются», — написал журналист.
Напомним, Ломаченко принял решение отказаться от поединка с абсолютным чемпионом мира, представителем Австралии Джорджем Камбососом из-за событий на Украине. Василий не захотел покидать страну. В ночь на 5 июня мск Камбосос уступил чемпиону мира по версии WBC в лёгком весе Дэвину Хэйни.
Что делает Ломаченко уникальным боксёром:
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