Призовой фонд Гран-при ACA в 2023 году составит $ 2,5 миллиона

В 2023 году промоушен ACA планирует провести Гран-при сразу в двух весовых категориях: в среднем и полулёгком весе. Об этом рассказал основатель лиги Майрбек Хасиев. Суммарный призовой фонд «восьмерок» будет составлять $ 2,5 миллиона.



Весной 2022 года ACA запустила первое Гран-при в лёгком весе с призовым фондом в $ 1 миллион. В трёх этапах уже определились полуфиналисты: россияне Эдуард Вартанян и Юсуф Раисов, казахстанец Артем Резников. Последний станет известен 22 июля на ACA 141 в Сочи в бою между россиянами Али Баговым и Рашидом Магомедовым.



Напомним, в конце июня стало известно, что экс-чемпион ACA в полусреднем весе (до 77 кг), российский боец Альберт Туменов (22-4) возвращается в организацию.

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