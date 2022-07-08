Стало известно имя соперника Нассурдина Имавова на турнире UFC в Париже

Французский боец UFC дагестанского происхождения Нассурдин Имавов следующий поединок проведёт с представителем США Хоакином Бакли. Бой пройдёт в ночь на 4 сентября на турнире UFC в Париже. Об этом информирует пресс-служба американского промоушена.



Напомним, в своём последнем бою, который состоялся в ноябре 2021 года, Нассурдин одержал победу техническим нокаутом. Его соперником был Эдмен Шахбазян из США. В общей сложности Имавов провёл 14 боёв, в которых праздновал 11 побед и потерпел 3 поражения.



Бакли в последнем бою одолел техническим нокаутом россиянина Альберта Дуравева. Всего Хоакин провёл 19 боёв, в которых одержал 15 побед и потерпел 4 поражения.

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