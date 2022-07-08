Стало известно имя соперника Нассурдина Имавова на турнире UFC в Париже
Поделиться
Французский боец UFC дагестанского происхождения Нассурдин Имавов следующий поединок проведёт с представителем США Хоакином Бакли. Бой пройдёт в ночь на 4 сентября на турнире UFC в Париже. Об этом информирует пресс-служба американского промоушена.
Напомним, в своём последнем бою, который состоялся в ноябре 2021 года, Нассурдин одержал победу техническим нокаутом. Его соперником был Эдмен Шахбазян из США. В общей сложности Имавов провёл 14 боёв, в которых праздновал 11 побед и потерпел 3 поражения.
Бакли в последнем бою одолел техническим нокаутом россиянина Альберта Дуравева. Всего Хоакин провёл 19 боёв, в которых одержал 15 побед и потерпел 4 поражения.
Комментарии
- 8 июля 2022
-
13:35
-
13:23
-
13:10
-
12:28
-
11:52
-
11:36
-
10:47
-
10:34
-
09:54
-
09:19
-
04:37
-
00:56
- 7 июля 2022
-
22:42
-
21:49
-
20:48
-
19:56
-
19:00
-
18:05
-
17:54
-
16:38
-
15:40
-
14:47
-
13:55
-
13:03
-
11:48
-
10:34
-
09:19
-
08:02
-
01:03
-
00:41
-
00:25
-
00:11
- 6 июля 2022
-
23:59
-
23:01
-
22:47
Партнерский контент