Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

О'Мэлли бросил вызов Сехудо

О'Мэлли бросил вызов Сехудо
Комментарии

Боец легчайшего веса UFC американец Шон О'Мэлли отреагировал на недавние слова соотечественника, бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо в свой адрес. Ранее Сехудо говорил, что если О'Мэлли согласится на бой с ним, это станет худшим вариантом для него.

«Если он захочет подраться со мной, то это будет худшее для него. Это было бы как Джейк Пол против Джона Джонса. Я бы съел этого чувака живьём», — говорил Сехудо.

«10 сентября скоро, жирная задница, или ты просто болтаешь», — написал О'Мэлли у себя в соцсетях.

В ночь с 10 на 11 сентября состоится турнир UFC 279, в главном бою которого должны сразиться американцы Алджэмейн Стерлинг и Ти Джей Диллашоу.

Дикие факты о Шоне О’Мэлли:

Новость по теме
Сехудо: я бы съел О'Мэлли живьём. Это было бы как Джейк Пол против Джона Джонса
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022