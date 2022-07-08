О'Мэлли бросил вызов Сехудо

Боец легчайшего веса UFC американец Шон О'Мэлли отреагировал на недавние слова соотечественника, бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо в свой адрес. Ранее Сехудо говорил, что если О'Мэлли согласится на бой с ним, это станет худшим вариантом для него.



«Если он захочет подраться со мной, то это будет худшее для него. Это было бы как Джейк Пол против Джона Джонса. Я бы съел этого чувака живьём», — говорил Сехудо.



«10 сентября скоро, жирная задница, или ты просто болтаешь», — написал О'Мэлли у себя в соцсетях.



В ночь с 10 на 11 сентября состоится турнир UFC 279, в главном бою которого должны сразиться американцы Алджэмейн Стерлинг и Ти Джей Диллашоу.

Дикие факты о Шоне О’Мэлли: