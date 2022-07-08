Оливейра рассказал, в каком случае согласится провести бой с Махачевым
Поделиться
Известный бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра рассказал, в каком случае согласится провести поединок с россиянином Исламом Махачевым. По словам Оливейры, в UFC должны будут заплатить ему хорошие деньги, чтобы он согласился на такой бой.
«Я действительно хочу провести бой с Макгрегором в Бразилии в январе. Это было бы действительно здорово. Все знают, что я заинтересован в этом поединке из-за денег. Но если в UFC хотят, чтобы я в следующий раз сразился с Исламом Махачевым, им лучше положить много денег на мой банковский счёт. Место не имеет значения. Я профессионал, я чемпион», — приводит слова Оливейры Ge.Globo.com.
7 мощных фактов о Чарльзе Оливейре:
Комментарии
- 8 июля 2022
-
16:14
-
15:28
-
15:01
-
14:19
-
13:35
-
13:23
-
13:10
-
12:28
-
11:52
-
11:36
-
10:47
-
10:34
-
09:54
-
09:19
-
04:37
-
00:56
- 7 июля 2022
-
22:42
-
21:49
-
20:48
-
19:56
-
19:00
-
18:05
-
17:54
-
16:38
-
15:40
-
14:47
-
13:55
-
13:03
-
11:48
-
10:34
-
09:19
-
08:02
-
01:03
-
00:41
-
00:25
Партнерский контент