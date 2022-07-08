Оливейра рассказал, в каком случае согласится провести бой с Махачевым

Известный бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра рассказал, в каком случае согласится провести поединок с россиянином Исламом Махачевым. По словам Оливейры, в UFC должны будут заплатить ему хорошие деньги, чтобы он согласился на такой бой.



«Я действительно хочу провести бой с Макгрегором в Бразилии в январе. Это было бы действительно здорово. Все знают, что я заинтересован в этом поединке из-за денег. Но если в UFC хотят, чтобы я в следующий раз сразился с Исламом Махачевым, им лучше положить много денег на мой банковский счёт. Место не имеет значения. Я профессионал, я чемпион», — приводит слова Оливейры Ge.Globo.com.

7 мощных фактов о Чарльзе Оливейре: