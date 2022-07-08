Магомед Исмаилов — о бое с Дациком: если хотите, чтобы он потух, — жду предложения

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов высказался о потенциальном поединке с Вячеславом Дациком. Исмаилов поднялся на ринг после боя Дацика с Антониу Силвой.



«Я не исключаю бой с Дациком. Я хорошо отношусь к Дацику, он положительный для меня персонаж. Мне нравится видеть, как он блистает в ринге. Но со мной так не получится. Со мной другая ситуация. Я не Ли Баннер, не Бигфут. Я Лысый хищник. Я хочу, чтобы он блистал в ринге, а со мной он потухнет.



Я жду предложение, чек. Чтобы Дацик был доволен, все были довольны.



Короче. Сейчас Дацик блистает. Как захотите, чтобы он упал и потух, — делайте мне предложение. А потом я постараюсь быть как можно вежливее, сказать: «Вставай, Дацик». Но мне нравится Дацик. Если они захотят, чтобы это произошло, а у тебя что-то не получится, то вини только их», — сказал Магомед Исмаилов, выйдя в ринг после боя Дацика и Бигфута.