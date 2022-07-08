Фото: Исмаилов и Дацик провели дуэль взглядов

Российские бойцы смешанных единоборств Вячеслав Дацик и Магомед Исмаилов встретились лицом к лицу в ринге после победы Дацика над Антониу Силвой. Ожидается, что этот бой может состояться в декабре 2022 года.



Последний поединок Исмаилов провёл с нигерийцем Оланреваджу Дуродолой. Бой состоялся по правилам бокса и продлился четыре раунда. Победу единогласным решением судей (40-36, 40-36, 40-36) одержал Исмаилов.

Исмаилов сегодня, 8 июля, одержал победу над Антониу Силвой. Бой завершился уже во втором раунде — Дацик зажал оппонента у канатов и нанёс серию сокрушительных ударов. Рефери пришлось вмешаться в ход поединка и зафиксировать победу Дацика техническим нокаутом.



Напомним, ожидается, что в сентябре 2022 года Дацик встретится с Александром Емельяненко.