Емельяненко, Исмаилов и Дацик провели тройную дуэль взглядов

Российские бойцы смешанных единоборств Магомед Исмаилов, Александр Емельяненко и Вячеслав Дацик встретились втроём в ринге после победы Дацика в поединке с Антониу Силвой.

Последний поединок Исмаилов провёл с нигерийцем Оланреваджу Дуродолой. Бой состоялся по правилам бокса и продлился четыре раунда. Победу единогласным решением судей (40-36, 40-36, 40-36) одержал Исмаилов.



Дацик сегодня, 8 июля, одержал победу над Антониу Силвой. Бой завершился уже во втором раунде — Дацик зажал оппонента у канатов и нанёс серию сокрушительных ударов. Рефери пришлось вмешаться в ход поединка и зафиксировать победу Дацика техническим нокаутом.



Емельяненко не выступал с февраля, когда в поединке на голых кулаках победил судейским решением американца Джеффа Монсона. Спортсмены уже встречались в 2012 году по правилам ММА. Тогда победу удушающим приёмом во втором раунде одержал Монсон.



Напомним, ожидается, что в сентябре 2022 года Дацик встретится с Александром Емельяненко.