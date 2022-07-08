Емельяненко, Исмаилов и Дацик провели тройную дуэль взглядов

Российские бойцы смешанных единоборств Магомед Исмаилов, Александр Емельяненко и Вячеслав Дацик встретились втроём в ринге после победы Дацика в поединке с Антониу Силвой.
Последний поединок Исмаилов провёл с нигерийцем Оланреваджу Дуродолой. Бой состоялся по правилам бокса и продлился четыре раунда. Победу единогласным решением судей (40-36, 40-36, 40-36) одержал Исмаилов.
Дацик сегодня, 8 июля, одержал победу над Антониу Силвой. Бой завершился уже во втором раунде — Дацик зажал оппонента у канатов и нанёс серию сокрушительных ударов. Рефери пришлось вмешаться в ход поединка и зафиксировать победу Дацика техническим нокаутом.
Емельяненко не выступал с февраля, когда в поединке на голых кулаках победил судейским решением американца Джеффа Монсона. Спортсмены уже встречались в 2012 году по правилам ММА. Тогда победу удушающим приёмом во втором раунде одержал Монсон.
Напомним, ожидается, что в сентябре 2022 года Дацик встретится с Александром Емельяненко.
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