Дерек Чисора вышел на взвешивание перед боем с Пулевым в маске Бориса Джонсона

В Лондоне (Великобритания) состоялась церемония взвешивания супертяжеловесов Дерека Чисоры и Кубрата Пулева, которые 9 июля проведут очный поединок.



По итогам взвешивания Чисора оказался почти на 4 кг тяжелее своего соперника — Дерек показал на весах 117,1 кг, а Пулев — 113,4 кг.



Любопытно, что Дерек Чисора вышел на официальную церемонию взвешивания в маске премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, накануне объявившего о своей отставке, которая вступит в силу в октябре 2022 года.

«У меня сейчас гораздо больше давления, чем обычно, потому что Борис Джонсон покинул дом на Даунинг-стрит, 10. Это огромное давление для меня, я большой поклонник Бориса Джонсона и брексита», — цитирует Чисору talkSPORT.



Для Пулева и Чисоры это будет второй поединок — они встречались в 2016 году, тогда победу раздельным решением судей одержал болгарский боксёр.