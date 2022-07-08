Дос Аньос и Физиев провели дуэль взглядов. Видео

Пресс-служба UFC показала видео с дуэли взглядов участников главного боя турнира UFC Вегас 58 — Рафаэля дос Аньоса и Рафаэля Физиева.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть ролик можно в телеграм-канале UFC Russia.

Бой дос Аньоса и Физиева состоится 9 июля на турнире UFC в Лас-Вегасе. Последний поединок Физиев провёл на турнире UFC Vegas 44, встретившись с представителем Новой Зеландии Брэдом Ридделом и одолев его нокаутом в третьем раунде. Всего в смешанных единоборствах Физиев провёл 12 матчей, одержав 11 побед и потерпев одно поражение.



Дос Аньос на турнире UFC 5 марта встретился с Ренато Мойкано. Победу единогласным решением судей тогда праздновал Рафаэль. Для дос Аньоса этот успех стал вторым кряду в UFC и 31-м за карьеру в смешанных единоборствах при 13 поражениях.