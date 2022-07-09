Александр Емельяненко выложил новое фото и обратился к болельщикам

Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в своём телеграм-канале выложил новую фотографию, обратившись с вопросом к своим фанатам и подписчикам.
Александр сфотографировался на фоне большого плаката с двумя кошками, подписав фотографию следующим образом: «Сколько котиков на фото?».
Фото: телеграм-канал Александра Емельяненко
Напомним, в последнем бою Емельяненко встречался с уроженцем США, ветераном ММА Джеффом Монсоном. Поединок проходил в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени на голых кулаках. Победу решением судей одержал Емельяненко.
Ранее Александр Емельяненко рассказал о своём восстановлении и подготовке к бою с соотечественником Вячеславом Дациком.
«Опять я водой облился». Саша Емельяненко троллит хейтеров.
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