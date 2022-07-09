29-летний российский экс-чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян оставил сообщение Магомеду Курбанову перед его поединком с Патриком Тейшейрой.
«Желаю победы», – написал Ян в социальной сети, поставив рядом с текстом смайл бицепса.
Сегодня, 9 июля, в Екатеринбурге пройдёт турнир по профессиональному боксу, главным событием которого станет поединок между Магомедом Курбановым и Патриком Тейшейрой.
Вчера боксёры приняли участие в процедуре взвешивания, а также провели первые стердауны.
Полный кард турнира:
Мамука Усубян (70,3 кг) — Павел Мамонтов (69,85 кг)
Александр Дорофеев (102,2 кг) — Виктор Чварков (101,2 кг)
Ярослав Дороничев (87,7 кг) — Игорь Вильчицкий (87,75 кг)
Сергей Егоров (104,3 кг) — Герман Скобенко (111,1 кг)
Глеб Бакши (73,65 кг) — Манук Диланян (73,75 кг)
Савелий Садома (79,35 кг) — Фаррух Джураев (79,4 кг)
Евгений Тищенко (92,75 кг) — Курейш Сагов (93 кг)
Павел Силягин (76,05 кг) — Хосе де Хесус Масиас (76 кг)
Магомед Курбанов (70,9 кг) — Патрик Тейшейра (70,65 кг)
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