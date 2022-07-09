Чисора рассказал, как ходил в русскую баню с Усиком в Лондоне
Поделиться
Британский боксёр-супертяжеловес Дерек Чисора рассказал, как посещал русскую баню в Лондоне вместе с украинцем Александром Усиком.
«Это было очень забавно. Когда я устаю, я хожу туда. Когда я уже закончил, владелец бани меня спросил: «Ты уже домой? Дай мне одну секунду». В общем, я сел на диван, а потом вдруг слышу: «Дерр-ррек!» Это был Усик. Я спросил его: «Чем ты занимался?» Он выглядел усталым. Он сказал: «Я устал, только что плавал пять часов». На самом деле здорово было встретиться с ним», — приводит слова Чисоры издание BoxingScene.
Напомним, 9 июля в Лондоне Дерек проведёт бой с представителем Болгарии Кубратом Пулевым. Усик сейчас готовится к реваншу с британцем Энтони Джошуа.
Усик и Джошуа сошлись лицом к лицу перед реваншем:
Комментарии
- 9 июля 2022
-
10:47
-
09:48
-
09:36
-
08:30
-
07:49
-
07:12
-
03:12
-
01:00
- 8 июля 2022
-
23:54
-
21:34
-
21:02
-
20:44
-
19:55
-
18:28
-
17:49
-
16:53
-
16:14
-
15:28
-
15:01
-
14:19
-
13:35
-
13:23
-
13:10
-
12:28
-
11:52
-
11:36
-
10:47
-
10:34
-
09:54
-
09:19
-
04:37
-
00:56
- 7 июля 2022
-
22:42
-
21:49
-
20:48
Партнерский контент