Чисора рассказал, как ходил в русскую баню с Усиком в Лондоне

Британский боксёр-супертяжеловес Дерек Чисора рассказал, как посещал русскую баню в Лондоне вместе с украинцем Александром Усиком.



«Это было очень забавно. Когда я устаю, я хожу туда. Когда я уже закончил, владелец бани меня спросил: «Ты уже домой? Дай мне одну секунду». В общем, я сел на диван, а потом вдруг слышу: «Дерр-ррек!» Это был Усик. Я спросил его: «Чем ты занимался?» Он выглядел усталым. Он сказал: «Я устал, только что плавал пять часов». На самом деле здорово было встретиться с ним», — приводит слова Чисоры издание BoxingScene.



Напомним, 9 июля в Лондоне Дерек проведёт бой с представителем Болгарии Кубратом Пулевым. Усик сейчас готовится к реваншу с британцем Энтони Джошуа.

Усик и Джошуа сошлись лицом к лицу перед реваншем: