Конор Макгрегор показал актуальную физическую форму. Фото

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор разместил новый пост в своих социальных сетях, где рассказал, как совершил визит в бойцовский клуб MMA Straight Blast Gym, базирующийся в Дублине (Ирландия).



«Здорово вернуться на маты Straight Blast Gym. Самый успешный в финансовом отношении тренажёрный зал для боевых искусств всех времён! Это мой дом, и он всегда будет им. Это то место, где всё началось в Ирландии. Я люблю этот тренажёрный зал, и он всегда будет занимать особое место в моём сердце», — написал Макгрегор, добавив к посту несколько фотографий, сделанных в бойцовском клубе.

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Конор Макгрегор опубликовал видео с тренировки: