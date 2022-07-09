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Конор Макгрегор показал актуальную физическую форму. Фото

Конор Макгрегор показал актуальную физическую форму. Фото
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор разместил новый пост в своих социальных сетях, где рассказал, как совершил визит в бойцовский клуб MMA Straight Blast Gym, базирующийся в Дублине (Ирландия).

«Здорово вернуться на маты Straight Blast Gym. Самый успешный в финансовом отношении тренажёрный зал для боевых искусств всех времён! Это мой дом, и он всегда будет им. Это то место, где всё началось в Ирландии. Я люблю этот тренажёрный зал, и он всегда будет занимать особое место в моём сердце», — написал Макгрегор, добавив к посту несколько фотографий, сделанных в бойцовском клубе.

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Конор Макгрегор опубликовал видео с тренировки:

Конор — одно грандиозное надувательство. Макгрегор просто издевается над всеми Конор — одно грандиозное надувательство. Макгрегор просто издевается над всеми
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