Усик станет свободным агентом после реванша с Джошуа
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Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик после боя-реванша с британцем Энтони Джошуа станет свободным агентом.
«Эдди Хирн подтвердил журналистам, что матч-реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа станет последним боем в его сопромоутерском контракте с Усиком. Усик также имеет соглашение с компанией K2, однако независимо от исхода поединка с 20 августа он станет одним из самых влиятельных свободных агентов в боксе», — написал в своих социальных сетях журналист Майкл Бенсон.
Реванш между Усиком и Джошуа запланирован на 20 августа. Он должен состояться в Саудовской Аравии.
Усик и Джошуа сошлись лицом к лицу перед реваншем:
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