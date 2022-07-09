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Усик станет свободным агентом после реванша с Джошуа

Усик станет свободным агентом после реванша с Джошуа
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Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик после боя-реванша с британцем Энтони Джошуа станет свободным агентом.

«Эдди Хирн подтвердил журналистам, что матч-реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа станет последним боем в его сопромоутерском контракте с Усиком. Усик также имеет соглашение с компанией K2, однако независимо от исхода поединка с 20 августа он станет одним из самых влиятельных свободных агентов в боксе», — написал в своих социальных сетях журналист Майкл Бенсон.

Реванш между Усиком и Джошуа запланирован на 20 августа. Он должен состояться в Саудовской Аравии.

Усик и Джошуа сошлись лицом к лицу перед реваншем:

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