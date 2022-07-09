Абдель-Азиз — Макгрегору: ты селебрити, твоё время прошло

Известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз разместил новый пост в своих социальных сетях, где отреагировал на недавние слова экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях, ирландского бойца Конора Макгрегора.
«К чёрту всех, я – лучше всех», – писал ранее Макгрегор.
«Пожалуйста, остановись, ты селебрити, ты не можешь тусоваться с этими молодыми парнями, твоё время прошло», — написал Абдель-Азиз.
Последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье и проиграл ему, сломав ногу. С тех пор ирландец не принимал участия в поединках, переключившись на занятия в тренажёрном зале.
Макгрегор показал свой бар, украшенный в цветах ЛГБТ:
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