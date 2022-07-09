Полный кард турнира UFC Вегас 58 с главным боем Физиев — дос Аньос

В ночь с 9 на 10 июля мск в Лас-Вегасе состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 58. В главном событии спортивного шоу сразятся бойцы лёгкого веса Рафаэль Физиев и Рафаэль дос Аньос. В основном карде также выступит россиянин Саид Нурмагомедов, противостоять которому будет Дуглас Силва де Андраде из Бразилии.



UFC Вегас 58. Основной кард:



Рафаэль Физиев — Рафаэль дос Аньос

Кайо Борральо — Армен Петросян

Саид Нурмагомедов — Дуглас Силва де Андраде

Чейз Шерман — Джаред Вандера

Синтия Кальвильо — Нина Нуньес

Майкл Джонсон — Джейми Малларки



Предварительный кард:



Рики Симон — Эйманн Захаби

Кортни Кейси — Антонина Шевченко

Коди Брандейдж — Трейшон Гор

Гарретт Армфилд — Дэвид Онама

Кеннеди Нзечукву — Карл Роберсон

Сайдиокуб Кахрамонов — Ронни Лоуренс