Полный кард турнира UFC Вегас 58 с главным боем Физиев — дос Аньос

В ночь с 9 на 10 июля мск в Лас-Вегасе состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 58. В главном событии спортивного шоу сразятся бойцы лёгкого веса Рафаэль Физиев и Рафаэль дос Аньос. В основном карде также выступит россиянин Саид Нурмагомедов, противостоять которому будет Дуглас Силва де Андраде из Бразилии.
UFC Вегас 58. Основной кард:
Рафаэль Физиев — Рафаэль дос Аньос
Кайо Борральо — Армен Петросян
Саид Нурмагомедов — Дуглас Силва де Андраде
Чейз Шерман — Джаред Вандера
Синтия Кальвильо — Нина Нуньес
Майкл Джонсон — Джейми Малларки
Предварительный кард:
Рики Симон — Эйманн Захаби
Кортни Кейси — Антонина Шевченко
Коди Брандейдж — Трейшон Гор
Гарретт Армфилд — Дэвид Онама
Кеннеди Нзечукву — Карл Роберсон
Сайдиокуб Кахрамонов — Ронни Лоуренс
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