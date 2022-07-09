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Полный кард турнира UFC Вегас 58 с главным боем Физиев — дос Аньос

Полный кард турнира UFC Вегас 58 с главным боем Физиев — дос Аньос
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В ночь с 9 на 10 июля мск в Лас-Вегасе состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 58. В главном событии спортивного шоу сразятся бойцы лёгкого веса Рафаэль Физиев и Рафаэль дос Аньос. В основном карде также выступит россиянин Саид Нурмагомедов, противостоять которому будет Дуглас Силва де Андраде из Бразилии.

UFC Вегас 58. Основной кард:

Рафаэль Физиев — Рафаэль дос Аньос
Кайо Борральо — Армен Петросян
Саид Нурмагомедов — Дуглас Силва де Андраде
Чейз Шерман — Джаред Вандера
Синтия Кальвильо — Нина Нуньес
Майкл Джонсон — Джейми Малларки

Предварительный кард:

Рики Симон — Эйманн Захаби
Кортни Кейси — Антонина Шевченко
Коди Брандейдж — Трейшон Гор
Гарретт Армфилд — Дэвид Онама
Кеннеди Нзечукву — Карл Роберсон
Сайдиокуб Кахрамонов — Ронни Лоуренс

UFC Вегас 58: дос Аньос — Физиев. Лютый бой за звание главного Рафаэля лиги. LIVE UFC Вегас 58: дос Аньос — Физиев. Лютый бой за звание главного Рафаэля лиги. LIVE
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