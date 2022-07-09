Хамзат Чимаев показал, как занимается в тренажёрном зале. Фото

Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав фотографию из тренажёрного зала. Снимок Хамзат никак не прокомментировал.



Напомним, Чимаев пока не узнал имя следующего соперника в UFC. Не так давно президент американского промоушена Дана Уайт говорил, что сейчас лига не может предложить ему бой, но работает над этим вопросом. При этом сам Хамзат недавно заявлял, что хотел бы подраться с представителем Бразилии Алексом Перейрой.



В общей сложности на счету Хамзата 11 боёв в смешанных единоборствах, в каждом из которых он праздновал победы.

Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева

Самые крутые бойцы UFC из России. Кто ещё, кроме Яна и Махачева?