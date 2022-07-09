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Мухаммад высмеял Чимаева за преждевременный анонс совместного боя

Мухаммад высмеял Чимаева за преждевременный анонс совместного боя
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Американский боец смешанных единоборств Белал Мухаммад разместил новый пост у себя в соцсетях, где отреагировал на сообщение, которое оставил швед чеченского происхождения Хамзат Чимаев.

«Август — Нейт Диаз. Октябрь — Белал Мухаммад», — писал ранее Чимаев.

Мухаммад в ответ на это разместил смеющийся смайл.

Ранее сообщалось, что Мухаммаду в UFC уже назначили поединок. В ночь на 22 октября он должен провести бой с представителем США Шоном Брэйди. Чимаев пока не узнал имя следующего соперника. Не так давно президент UFC Дана Уайт говорил, что в настоящее время лига не может предложить ему бой, но работает над этим вопросом.

Кадыров провёл спарринг с Хамзатом Чимаевым:

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