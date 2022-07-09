Гребнев рассказал, кого считает фаворитом боя Физиев — дос Аньос на UFC Вегас 58

Российский боец смешанных единоборств Александр Гребнев поделился мыслями о предстоящем поединке между легковесами Рафаэлем Физиевым и Рафаэлем дос Аньосом. Их бой состоится в ночь с 9 на 10 июля мск на турнире UFC Вегас 58. По мнению Гребнева, фаворитом противостояния является Физиев.
«Считаю, для Физиева это очень хороший поединок. Лично я не вижу, что может помешать ему взять верх над дос Аньосом. Да, бразилец борется, но он не вольник. И это подтверждает его опыт выступлений с топовыми борцами вольного стиля. Камару Усман с лёгкостью взял верх над ним, Колби Ковингтон тоже. Более того, Рафаэль не смог перевести даже Тони Фергюсона — как будто в стену влетел.
Физиев быстрее. Он лучше в ударке. Будь я на месте дос Аньоса, не стал бы рубиться с ним — немного поработал бы в стойке, а дальше стал бы бороться. Но мне кажется, бразилец уже не в тех кондициях, чтобы справиться с киргизом», — приводит слова Гребнева «RT на русском».
Физиев показал лицо после боя с Ридделлом:
- 9 июля 2022
-
14:57
-
14:25
-
13:30
-
13:16
-
12:51
-
12:18
-
11:24
-
10:47
-
09:48
-
09:36
-
08:30
-
07:49
-
07:12
-
03:12
-
01:00
- 8 июля 2022
-
23:54
-
21:34
-
21:02
-
20:44
-
19:55
-
18:28
-
17:49
-
16:53
-
16:14
-
15:28
-
15:01
-
14:19
-
13:35
-
13:23
-
13:10
-
12:28
-
11:52
-
11:36
-
10:47
-
10:34