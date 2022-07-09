Гребнев рассказал, кого считает фаворитом боя Физиев — дос Аньос на UFC Вегас 58

Российский боец смешанных единоборств Александр Гребнев поделился мыслями о предстоящем поединке между легковесами Рафаэлем Физиевым и Рафаэлем дос Аньосом. Их бой состоится в ночь с 9 на 10 июля мск на турнире UFC Вегас 58. По мнению Гребнева, фаворитом противостояния является Физиев.



«Считаю, для Физиева это очень хороший поединок. Лично я не вижу, что может помешать ему взять верх над дос Аньосом. Да, бразилец борется, но он не вольник. И это подтверждает его опыт выступлений с топовыми борцами вольного стиля. Камару Усман с лёгкостью взял верх над ним, Колби Ковингтон тоже. Более того, Рафаэль не смог перевести даже Тони Фергюсона — как будто в стену влетел.

Физиев быстрее. Он лучше в ударке. Будь я на месте дос Аньоса, не стал бы рубиться с ним — немного поработал бы в стойке, а дальше стал бы бороться. Но мне кажется, бразилец уже не в тех кондициях, чтобы справиться с киргизом», — приводит слова Гребнева «RT на русском».

Физиев показал лицо после боя с Ридделлом: