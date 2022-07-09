Тайсон Фьюри: американцы, африканцы, немцы — я сражался со всеми, и все они пали

Чемпион WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри высказался о своей карьере в профессиональном боксе. За время выступления Фьюри не потерпел ни одного поражения.



«Я соревновался 13 лет как профессионал, объездил весь мир и дрался с лучшими бойцами. Американцы, африканцы, немцы — я сражался со всеми, и все они пали — от жирного ублюдка с севера Англии», — приводит слова Фьюри в своих социальных сетях журналист Майкл Бенсон.

Усик — Фьюри: я тебя оседлаю:

Напомним, недавно известный промоутер Эдди Хирн рассказал, почему Тайсон отказался от боя с представителем Украины Александром Усиком. По словам Хирна, поединок не состоялся, потому что Тайсон не был уверен в своей победе.