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Тайсон Фьюри: американцы, африканцы, немцы — я сражался со всеми, и все они пали

Тайсон Фьюри: американцы, африканцы, немцы — я сражался со всеми, и все они пали
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Чемпион WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри высказался о своей карьере в профессиональном боксе. За время выступления Фьюри не потерпел ни одного поражения.

«Я соревновался 13 лет как профессионал, объездил весь мир и дрался с лучшими бойцами. Американцы, африканцы, немцы — я сражался со всеми, и все они пали — от жирного ублюдка с севера Англии», — приводит слова Фьюри в своих социальных сетях журналист Майкл Бенсон.

Усик — Фьюри: я тебя оседлаю:

Напомним, недавно известный промоутер Эдди Хирн рассказал, почему Тайсон отказался от боя с представителем Украины Александром Усиком. По словам Хирна, поединок не состоялся, потому что Тайсон не был уверен в своей победе.

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