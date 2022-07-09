«Жёсткий конфликт! Кто победил?» А. Емельяненко встретился с Иваном Штырковым. Видео
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своём телеграм-канале, показав забавное видео с соотечественником, бойцом ММА Иваном Штырковым.
«Жёсткий конфликт с Иваном Штырковым! Как считаете, кто победил?» — подписал видеозапись Емельяненко.
А. Емельяненко: жёсткий конфликт с Иваном Штырковым! Кто победил?
Напомним, в последнем бою Александр встречался с уроженцем США, ветераном ММА Джеффом Монсоном. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени на голых кулаках. Александр праздновал победу решением судей. Спортсмены уже встречались ранее — в 2012 году они проводили бой по правилам ММА. Тогда победу удушающим приёмом во втором раунде одержал Монсон.
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