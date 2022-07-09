«Жёсткий конфликт! Кто победил?» А. Емельяненко встретился с Иваном Штырковым. Видео

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своём телеграм-канале, показав забавное видео с соотечественником, бойцом ММА Иваном Штырковым.



«Жёсткий конфликт с Иваном Штырковым! Как считаете, кто победил?» — подписал видеозапись Емельяненко.

А. Емельяненко: жёсткий конфликт с Иваном Штырковым! Кто победил?

Напомним, в последнем бою Александр встречался с уроженцем США, ветераном ММА Джеффом Монсоном. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени на голых кулаках. Александр праздновал победу решением судей. Спортсмены уже встречались ранее — в 2012 году они проводили бой по правилам ММА. Тогда победу удушающим приёмом во втором раунде одержал Монсон.