«Качали горы». Пётр Ян показал фотографии с отдыха

Известный российский боец UFC Пётр Ян разместил новый пост в своих социальных сетях, показав фотографии с отдыха. В настоящий момент Ян с друзьями проводит время на Алтае.



«Сегодня качали горы. Природа прекрасна», — подписал фотографии Пётр.

Фото: Из личного архива Петра Яна

Фото: Из личного архива Петра Яна

Напомним, в последнем бою Ян встречался с представителем США Алджэмейном Стерлингом. Поединок проходил на турнире UFC 273 и завершился победой американца раздельным судейским решением. Стерлинг, таким образом, защитил чемпионский пояс в легчайшем весе. Двое из трёх судей отдали победу Алджэмейну со счётом 48-47, третий судья с тем же результатом насчитал победу Яна. В настоящее время в UFC не назначили следующий бой с участием Петра.

Пётр Ян показал, как поддерживает форму во время отдыха: