Бронзовый призёр ОИ в Токио Глеб Бакши дебютировал в профессионалах с победы нокаутом

Российский боксёр Глеб Бакши успешно дебютировал в профессиональном боксе. Соперником Бакши был армянский спортсмен Манук Диланян.



Бой завершился уже в первом раунде. Сначала Глеб отправил Диланяна в нокдаун левым хуком. Затем он осыпал своего оппонента градом ударов. И рефери остановил бой на 1:03.



Напомним, на Олимпийских играх в Токио Бакши стал бронзовым призёром. В полуфинальном поединке Глеб раздельным решением судей уступил представителю Бразилии Эберту Соузе.



Для Глеба Бакши этот бой был дебютным в профессиональном боксе. Он объявил о переходе в профессиональный бокс в декабре 2021 года.

Манук Диланян потерпел девятое поражение в 23 поединках. На его счету 12 побед и два ничейных исхода.