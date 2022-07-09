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Бронзовый призёр ОИ в Токио Глеб Бакши дебютировал в профессионалах с победы нокаутом

Бронзовый призёр ОИ в Токио Глеб Бакши дебютировал в профессионалах с победы нокаутом
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Российский боксёр Глеб Бакши успешно дебютировал в профессиональном боксе. Соперником Бакши был армянский спортсмен Манук Диланян.

Бой завершился уже в первом раунде. Сначала Глеб отправил Диланяна в нокдаун левым хуком. Затем он осыпал своего оппонента градом ударов. И рефери остановил бой на 1:03.

Напомним, на Олимпийских играх в Токио Бакши стал бронзовым призёром. В полуфинальном поединке Глеб раздельным решением судей уступил представителю Бразилии Эберту Соузе.

Для Глеба Бакши этот бой был дебютным в профессиональном боксе. Он объявил о переходе в профессиональный бокс в декабре 2021 года.

Манук Диланян потерпел девятое поражение в 23 поединках. На его счету 12 побед и два ничейных исхода.

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