Глеб Бакши: думаю, именно таким должен быть дебют

Призер Олимпийских игр Глеб Бакши оценил свой дебют на профессиональном ринге, в первом раунде финишировав Манука Диланяна.
«Всё прошло отлично. Я год ждал своего дебюта в профессионалах. Екатеринбург – прекрасный город, очень значимое для меня место. Надеюсь, что болельщикам понравилось. Целый год я готовился, тренировался, становился сильнее. Сегодня было очень много эмоций. Если честно, пока не ощутил разницу профессионального бокса от любительского. У меня очень много боёв в любителях. Да, есть отличия, но мне хватает опыта. Готов к следующему поединку.
Мы планировали первые два раунда присмотреться к сопернику, работать передней рукой. Хотели найти ошибки соперника и воспользоваться ими. Но я попал левой сбоку, его пошатнуло. Я понял, что нужно заканчивать. Всё-таки это бокс, здесь один удар может перевернуть ситуацию в обратную сторону. Конечно, я хотел финишировать его. Думаю, именно таким должен быть дебют.
Сопернику большое спасибо, они согласились на поединок, поэтому только уважение. Эмоции переполняют. Сегодня я ответил всем болельщикам, что я делал весь год. После Олимпиады накопилось много бытовых дел. Я с ними разобрался и приступил к тренировкам и подготовке к дебюту в профессионалах. Что дальше – вопрос не ко мне. Я готов к следующему поединку. Никому не кидаю вызовы, отношусь к соперникам с уважением. Пока контракта у меня ни с кем нет, но, возможно, скоро появится.
Конечно, если я скажу, что не волновался перед боем, то совру. Это новый этап в моей карьере. Тут вопрос, как спортсмен справляется с этим. К счастью, после Олимпиады никаких травм не было. Мне просто нужно было восстановиться, потому что пять лет подготовки на Олимпиаду — это серьёзно. Я постоянно держал себя в режиме», — сказал Бакши в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.
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