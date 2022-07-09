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Олимпийский чемпион Евгений Тищенко одолел Сагова техническим нокаутом в четвёртом раунде

Олимпийский чемпион Евгений Тищенко одолел Сагова техническим нокаутом в четвёртом раунде
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Российский боксёр Евгений Тищенко одержал победу в поединке с соотечественником, Курейшем Саговым. Бой прошёл в Екатеринбурге в главном карде вечера бокса от RCC Boxing Promotions.

Поединок завершился в четвёртом раунде — Сагов получил травму руки и рефери остановил поединок.

Тищенко ещё в марте должен был провести бой с «регулярным» чемпионом WBA в крузервейте Риядом Мерхи, однако противостояние перенесли на неопределённый срок. Евгений занимает 22-ю позицию в топе первого тяжёлого веса, уступая лишь таким бойцам, как Майрис Бриедис, Юниер Дортикос, Сергей Ковалёв и Алексей Папин.

Напомним, в главном поединке вечера сойдутся россиянин Магомед Курбанов и представитель Бразилии Патрик Тейшейра.

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