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Павел Силягин единогласным решением судей победил Хосе де Хесуса Масиаса

Павел Силягин единогласным решением судей победил Хосе де Хесуса Масиаса
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Российский боксёр Павел Силягин оказался сильнее мексиканца Хосе де Хесуса Масиаса. Бой прошёл в Екатеринбурге в главном карде вечера бокса от RCC Boxing Promotions.

Поединок продлился все запланированные 10 раундов и завершился победой Силягина единогласным решением судей — 99-91 (дважды) и 100-90.

Для Силягина этот бой был 11-м на профессиональном ринге, за карьеру он не потерпел ни одного поражения. Масиас проиграл в 11-й раз в своей карьере. На его счету 28 побед и четыре ничейных исхода.

Напомним, в главном поединке вечера сойдутся россиянин Магомед Курбанов и представитель Бразилии Патрик Тейшейра.

Ранее на турнире Евгений Тищенко одержал победу в поединке с соотечественником Курейшем Саговым.

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