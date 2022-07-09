Магомед Курбанов: Тим Цзю, хватит бегать. Давай устроим мегабой

Екатеринбургский боксёр Магомед Курбанов одержал победу над экс-чемпионом мира Патриком Тейшейрой и бросил вызов Тиму Цзю.



«Что касается дальнейших планов, то, конечно, никуда не делся вариант с Цзю. Тим Цзю, хватит бегать. Давай сделаем мегабой. Не знаю, насколько реален этот бой, но я его хочу. Пусть он дерётся с Чарло, ещё куда-то бегает, но в итоге нужно прибежать ко мне. Соберём любую арену, 40 тысяч, 50 тысяч, 60 тысяч зрителей. Из других вариантов, сегодня дерутся Исмаил Мадримов и Мишель Соро, возможно, кто-то из них. Есть Сергей Воробьёв, который там что-то в мою сторону говорит, но ему нужно заслужить бой со мной. Он выигрывает каких-то боксёров с рекордом 12-8 и что-то мне говорит. С чего я должен давать ему бой? Его нужно заслужить, победить кого-то серьёзного. Он очень некрасиво себя ведёт.



Бои с Лиамом Смитом и Патриком Тейшейрой были для меня примерно равными. Смит – профессионал, у него был хороший напор. С Тейшейрой пришлось биться с боксёром другой стойки. Но я решил эту проблему. Сейчас я собираюсь отдохнуть дней десять. Потом вернусь в тренировочный процесс, буду поддерживать форму и здоровье и готовиться к следующему бою», — передаёт слова Курбанова корреспондент «Чемпионата» Денис Дорофеев.

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