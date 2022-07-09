Глава RCC: в период подготовки к бою Штырков не может взять и подраться на голых кулаках

Исполнительный директор RCC Николай Клименко высказался о возможном участии российского бойца Ивана Штыркова в боях на голых кулаках.



«Иван Штырков — уже состоявшаяся звезда. У него большая аудитория не только в нашей лиге, но и за её пределами. Своими поединками он доказал всем, что он интересен, и я не вижу никаких проблем, если боец может позволить себе выступить в кулачке или боях по боксу. Это только увеличивает аудиторию, больше людей его узнают. Мы как организация в выигрыше от этого. У нас есть определённый календарь событий, и от этого мы отталкиваемся. Конечно же, в период подготовки он не может взять и подраться на кулаках. Но в межсезонье – почему нет? А травмы есть травмы — нужно всегда предполагать, что это возможно», — сказал Клименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.

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