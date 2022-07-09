Глава RCC: знаю, что наша лига готова организовать бой Цзю и Курбанова

Исполнительный директор RCC Николай Клименко высказался об организации боя между Тимом Цзю и Магомедом Курбановым.



«Бокс — это более сложная индустрия, чем ММА. Не все промоутерские лиги заинтересованы в организации этого боя. Знаю, что наша лига, RCC, вроде бы готова это сделать. Но если нет согласия оппонента, то, с другой стороны, если они видят, что этот бой невыгоден для неё и есть большие риски, что Цзю не сможет одержать победу, этот проект может уйти в никуда, а столько было вложено. Поэтому я думаю, та сторона должна быть уверена в своей победе, и тогда она согласится. Такие бои очень ожидаемые для России, Мага как раз на этом уровне, где он готов показать достойный и конкурентный поединок. Я считаю, мяч на стороне Цзю, ему нужно только согласиться», — сказал Клименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.