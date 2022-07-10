Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Топи, брат!» Рэпер Гуф поддержал Физиева перед боем

«Топи, брат!» Рэпер Гуф поддержал Физиева перед боем
Комментарии

Российский рэп-исполнитель Алексей Долматов, более известный под псевдонимом Гуф, поддержал легковеса Рафаэля Физиева в преддверии его поединка с Рафаэлем дос Аньосом.

«Топи, брат», — написал Гуф в комментариях под постом в социальных сетях Физиева.

Бой дос Аньоса и Физиева состоится в ночь на 10 июля на турнире UFC в Лас-Вегасе. Последний поединок Физиев провёл на турнире UFC Vegas 44, встретившись с представителем Новой Зеландии Брэдом Ридделом и одолев его нокаутом в третьем раунде. Всего в смешанных единоборствах Физиев провёл 12 матчей, одержав 11 побед и потерпев одно поражение.

Дос Аньос на турнире UFC 5 марта встретился с Ренато Мойкано. Победу единогласным решением судей тогда праздновал Рафаэль. Для дос Аньоса этот успех стал вторым кряду в UFC и 31-м за карьеру в смешанных единоборствах при 13 поражениях.

UFC Вегас 58: уволят ли сестру Вали Шевченко и будет ли шоу от Атамана из «Матрицы»? LIVE UFC Вегас 58: уволят ли сестру Вали Шевченко и будет ли шоу от Атамана из «Матрицы»? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022