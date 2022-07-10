«Не родился тот человек, который выиграл бы Гену». Проводников — о бое Канело — Головкин

Бывший чемпион мира по боксу по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в первом полусреднем весе Руслан Проводников высказался о поединке Геннадия Головкина и Сауля «Канело» Альвареса.



«У Гены, конечно, шансы есть. Это Гена Головкин, он мне всегда нравился. Я с ним лично знаком. И он мне всегда импонировал как человек и как боец. Конечно, годы берут своё. Я думаю, что сейчас делается ставка на Канело. Но у Гены шансы есть.



Возможно, фаворит Канело. Мы в одно время с Геной выступали и дрались, и я всегда говорил, что не родился тот человек, который сегодня выиграл бы Гену. Ну я буду болеть и топить за Головкина», — рассказал Проводников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.