Чисора победил Пулева в бою-реванше

9 июля в Лондоне (Великобритания) в рамках боксёрского вечера состоялся бой в тяжёлом весе между британцем Дереком Чисорой и представителем Болгарии Кубратом Пулевым. Поединок был за вакантный титул чемпиона WBA в тяжёлом весе.
Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Чисоры раздельным решением судей.
Для Пулева и Чисоры это был второй поединок — они встречались в 2016 году, тогда победу раздельным решением судей одержал болгарский боксёр.
Чисора провёл свой 45-й бой в профессиональной карьере. На его счету 33 победы и 12 поражений. Отметим, британцу удалось прервать серию из трёх поражений подряд.
Для Пулева этот бой стал 32-м в профессиональной карьере. За это время он одержал 29 побед и потерпел три поражения. Болгарин потерпел второе поражение за последние три боя.
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