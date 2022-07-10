Чисора победил Пулева в бою-реванше

9 июля в Лондоне (Великобритания) в рамках боксёрского вечера состоялся бой в тяжёлом весе между британцем Дереком Чисорой и представителем Болгарии Кубратом Пулевым. Поединок был за вакантный титул чемпиона WBA в тяжёлом весе.

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Чисоры раздельным решением судей.

Для Пулева и Чисоры это был второй поединок — они встречались в 2016 году, тогда победу раздельным решением судей одержал болгарский боксёр.

Чисора провёл свой 45-й бой в профессиональной карьере. На его счету 33 победы и 12 поражений. Отметим, британцу удалось прервать серию из трёх поражений подряд.

Для Пулева этот бой стал 32-м в профессиональной карьере. За это время он одержал 29 побед и потерпел три поражения. Болгарин потерпел второе поражение за последние три боя.