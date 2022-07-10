Нунес снялась с боя против Кальвильо на турнире UFC Вегас 58
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В ночь с 9 на 10 июля мск в Лас-Вегасе проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 58. В рамках турнира американка Нина Нунес должна была встретиться с соотечественницей Синтией Кальвильо.
Однако за несколько часов до боя она сообщила, что не сможет принять участие в поединке из-за проблем с желудком.
«К сожалению, я подхватила желудочный вирус и заболела сразу после взвешивания. Я старалась изо всех сил, чтобы быть в состоянии драться. К сожалению, я не смогу выступить сегодня вечером. Извиняюсь перед своим соперником. Мы планируем перенести этот бой на ближайшее время», — приводит слова Нунес MMAJunkie.
В главном событии спортивного шоу сразятся бойцы лёгкого веса Рафаэль Физиев и Рафаэль дос Аньос.
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