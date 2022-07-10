Сайдиокуб Кахрамонов победил Ронни Лоуренса единогласным решением на UFC Вегас 58

В ночь с 9 на 10 июля в Лас-Вегасе проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 58. В предварительном карде 26-летний представитель Узбекистана Сайдиокуб Кахрамонов одержал победу над 30-летним американцем Ронни Лоуренсом.
Поединок прошёл с преимуществом узбекского бойца, а завершился победой Кахрамонова единогласным решением. Судейские записки: 30:27, 30:26, 30:27.
Кахрамонов одержал вторую победу в UFC – предыдущая была 21 августа 2021 года над Тревином Джонсом, где успех узбеку в третьем раунде принесла гильотина. В целом же у него теперь 10 побед в ММА.
В главном событии UFC Vegas 58 сразятся бойцы лёгкого веса Рафаэль Физиев и Рафаэль дос Аньос. В основном карде также выступит россиянин Саид Нурмагомедов, противостоять которому будет Дуглас Силва де Андраде из Бразилии.
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