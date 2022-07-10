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Антонина Шевченко победила американку Кортни Кейси на турнире UFC

Антонина Шевченко победила американку Кортни Кейси на турнире UFC
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В ночь с 9 на 10 июля мск в Лас-Вегасе проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 58. В рамках предварительного карда представительница Киргизии Антонина Шевченко встретилась с американкой Кортни Кейси.

Бой продлился все три раунда и завершился победой Шевченко раздельным решением судей. Для Шевченко эта победа стала десятой в смешанных единоборствах. Также на ее счету четыре поражения.

Кейси, в свою очередь, потерпела десятое поражение в смешанных единоборствах при десяти победах.

В главном событии спортивного шоу сразятся бойцы лёгкого веса Рафаэль Физиев и Рафаэль дос Аньос. Также в рамках основного карда россиянин Саид Нурмагомедов с представителем Бразилии Дугласом Силвой де Андраде.

UFC 2022. UFC Fight Night (on ESPN 39), Лас-Вегас, США
Антонина Шевченко (W) - Кортни Кейси
10 июля 2022, воскресенье. 02:30 МСК
Антонина Шевченко
Окончено
SD
Кортни Кейси
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