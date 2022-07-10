Антонина Шевченко победила американку Кортни Кейси на турнире UFC

В ночь с 9 на 10 июля мск в Лас-Вегасе проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 58. В рамках предварительного карда представительница Киргизии Антонина Шевченко встретилась с американкой Кортни Кейси.

Бой продлился все три раунда и завершился победой Шевченко раздельным решением судей. Для Шевченко эта победа стала десятой в смешанных единоборствах. Также на ее счету четыре поражения.

Кейси, в свою очередь, потерпела десятое поражение в смешанных единоборствах при десяти победах.

В главном событии спортивного шоу сразятся бойцы лёгкого веса Рафаэль Физиев и Рафаэль дос Аньос. Также в рамках основного карда россиянин Саид Нурмагомедов с представителем Бразилии Дугласом Силвой де Андраде.