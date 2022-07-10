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«Он далеко не глупый человек». Проводников оценил вероятность возобновления карьеры Фьюри

«Он далеко не глупый человек». Проводников оценил вероятность возобновления карьеры Фьюри
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Бывший чемпион мира по боксу по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в первом полусреднем весе Руслан Проводников ответил на вопрос о возможном возобновлении карьеры британца Тайсона Фьюри.

«Знаете, он очень неординарная личность. Он на первый взгляд кажется глупым, но он далеко не глупый человек. У него очень интересная философия. Он мне нравится как человек. И я думаю, что он обязательно вернётся», — сказал Проводников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.

Напомним, Фьюри объявил о завершении карьеры после победы в бою с соотечественником Диллианом Уайтом, который состоялся 24 апреля. Ранее он заявлял, что может вернуться в бокс в случае получения предложения на £ 500 млн (€ 590 млн)

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