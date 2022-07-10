Саид Нурмагомедов одержал победу над бразильцем Дугласом Силвой на UFC Вегас 58

В Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» состоялся бой главного карда турнира UFC Вегас 58, в котором сошлись представители легчайшей весовой категории – 30-летний россиянин Саид Нурмагомедов и 37-летний представитель Бразилии Дуглас Силва де Андраде.

Поединок завершился победой Саида Нурмагомедова единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28).

Таким образом, Саид одержал свою пятую победу в UFC, ранее он потерпел одно поражение – от Раони Барселоса в 2019 году. Всего в ММА на его счету 17 побед при двух неудачных поединках. Для его 37-летнего опытного оппонента это поражение стало пятым за карьеру при 25 победах.

В главном событии спортивного шоу сразятся бойцы лёгкого веса Рафаэль Физиев и Рафаэль дос Аньос.