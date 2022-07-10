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Физиев нокаутировал дос Аньоса в главном бою турнира UFC Вегас 58

Физиев нокаутировал дос Аньоса в главном бою турнира UFC Вегас 58
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В Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» состоялся главный бой турнира UFC Вегас 58, в котором сошлись представители лёгкой весовой категории – 29-летний боец из Кыргызстана Рафаэль Физиев и бывший чемпион дивизиона 37-летний бразилец Рафаэль дос Аньос.

Физиеву удалось одержать победу, нокаутировав своего оппонента в последнем раунде.

Таким образом, Физиев одержал шестую победу кряду в UFC, он потерпел лишь одно поражение в промоушене, которое состоялось в дебютном поединке. Всего в ММА на его счету 12 побед, восемь из которых – нокаутом. Дос Аньос же потерпел 14-е поражение в карьере при 31 победе.

Напомним, по состоянию на 4 июля Физиев занимал 10-е место в рейтинге лёгкого веса UFC, а дос Аньос – седьмое.

UFC 2022. UFC Fight Night (on ESPN 39), Лас-Вегас, США
Рафаэль дос Аньос - Рафаэль Физиев (W)
10 июля 2022, воскресенье. 06:40 МСК
Рафаэль Физиев
Окончено
KO
Рафаэль дос Аньос
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