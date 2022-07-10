Физиев нокаутировал дос Аньоса в главном бою турнира UFC Вегас 58

В Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» состоялся главный бой турнира UFC Вегас 58, в котором сошлись представители лёгкой весовой категории – 29-летний боец из Кыргызстана Рафаэль Физиев и бывший чемпион дивизиона 37-летний бразилец Рафаэль дос Аньос.

Физиеву удалось одержать победу, нокаутировав своего оппонента в последнем раунде.

Таким образом, Физиев одержал шестую победу кряду в UFC, он потерпел лишь одно поражение в промоушене, которое состоялось в дебютном поединке. Всего в ММА на его счету 12 побед, восемь из которых – нокаутом. Дос Аньос же потерпел 14-е поражение в карьере при 31 победе.

Напомним, по состоянию на 4 июля Физиев занимал 10-е место в рейтинге лёгкого веса UFC, а дос Аньос – седьмое.