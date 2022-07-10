Физиев бросил вызов Рафаэлю Надалю после победы над дос Аньосом на UFC Вегас 58
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29-летний кыгрызстанский боец UFC Рафаэль Физиев после победы нокаутом над бразильцем Рафаэлем дос Аньосом в главном бою турнира UFC Вегас 58 бросил вызов именитому испанскому теннисисту – Рафаэлю Надалю.
«Теперь надо узнать, кто лучший Рафа в спорте! Рафаэль Надаль, я могу побить его», — заявил Физиев сразу после боя.
Напомним, Физиеву удалось одержать победу, нокаутировав своего оппонента в последнем раунде.
Таким образом, Рафаэль одержал шестую победу кряду в UFC, он потерпел лишь одно поражение в промоушене, которое состоялось в дебютном поединке. Всего в ММА на его счету 12 побед, восемь из которых – нокаутом. Дос Аньос же потерпел 14-е поражение в карьере при 31 победе.
Надаль соревнуется на чемпионате Балеарских островов по гольфу.
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