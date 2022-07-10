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Результаты турнира UFC Вегас 58 с главным боем Физиев – дос Аньос

Результаты турнира UFC Вегас 58 с главным боем Физиев – дос Аньос
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В ночь с 9 на 10 июля мск в Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 58. В главном событии спортивного шоу сразились бойцы лёгкого веса Рафаэль Физиев и Рафаэль дос Аньос. В основном карде также выступил россиянин Саид Нурмагомедов, которому противостоял Дуглас Силва де Андраде из Бразилии.

UFC Вегас 58. Основной кард

  • Рафаэль Физиев — Рафаэль дос Аньос. Победа Физиева нокаутом в пятом раунде.
  • Кайо Борральо — Армен Петросян. Победа Борральо единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28).
  • Саид Нурмагомедов — Дуглас Силва де Андраде. Победа Нурмагомедова единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28).
  • Чейз Шерман — Джаред Вандера. Победа Шермана нокаутом в третьем раунде.
  • Синтия Кальвильо — Нина Нуньес. Поединок отменён из-за заболевания Нуньес.
  • Майкл Джонсон — Джейми Малларки. Победа Малларки раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28).
  • Предварительный кард
  • Рики Турсиос — Эйманн Захаби. Победа Захаби единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).
  • Кортни Кейси — Антонина Шевченко. Победа Шевченко раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28).
  • Коди Брандейдж — Трейшон Гор. Победа Брандейджа нокаутом в первом раунде.
  • Гарретт Армфилд — Дэвид Онама. Победа Онамы сабмишеном во втором раунде.
  • Кеннеди Нзечукву — Карл Роберсон. Победа Нзечукву нокаутом в третьем раунде.
  • Сайдиокуб Кахрамонов — Ронни Лоуренс. Победа Кахрамонова единогласным решением судей (30-26, 30-27, 30-27).
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