Результаты турнира UFC Вегас 58 с главным боем Физиев – дос Аньос
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В ночь с 9 на 10 июля мск в Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 58. В главном событии спортивного шоу сразились бойцы лёгкого веса Рафаэль Физиев и Рафаэль дос Аньос. В основном карде также выступил россиянин Саид Нурмагомедов, которому противостоял Дуглас Силва де Андраде из Бразилии.
UFC Вегас 58. Основной кард
- Рафаэль Физиев — Рафаэль дос Аньос. Победа Физиева нокаутом в пятом раунде.
- Кайо Борральо — Армен Петросян. Победа Борральо единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28).
- Саид Нурмагомедов — Дуглас Силва де Андраде. Победа Нурмагомедова единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28).
- Чейз Шерман — Джаред Вандера. Победа Шермана нокаутом в третьем раунде.
- Синтия Кальвильо — Нина Нуньес. Поединок отменён из-за заболевания Нуньес.
- Майкл Джонсон — Джейми Малларки. Победа Малларки раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28).
- Предварительный кард
- Рики Турсиос — Эйманн Захаби. Победа Захаби единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).
- Кортни Кейси — Антонина Шевченко. Победа Шевченко раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28).
- Коди Брандейдж — Трейшон Гор. Победа Брандейджа нокаутом в первом раунде.
- Гарретт Армфилд — Дэвид Онама. Победа Онамы сабмишеном во втором раунде.
- Кеннеди Нзечукву — Карл Роберсон. Победа Нзечукву нокаутом в третьем раунде.
- Сайдиокуб Кахрамонов — Ронни Лоуренс. Победа Кахрамонова единогласным решением судей (30-26, 30-27, 30-27).
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