Результаты турнира UFC Вегас 58 с главным боем Физиев – дос Аньос

В ночь с 9 на 10 июля мск в Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 58. В главном событии спортивного шоу сразились бойцы лёгкого веса Рафаэль Физиев и Рафаэль дос Аньос. В основном карде также выступил россиянин Саид Нурмагомедов, которому противостоял Дуглас Силва де Андраде из Бразилии.

UFC Вегас 58. Основной кард

Рафаэль Физиев — Рафаэль дос Аньос. Победа Физиева нокаутом в пятом раунде.

Кайо Борральо — Армен Петросян. Победа Борральо единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28).

Саид Нурмагомедов — Дуглас Силва де Андраде. Победа Нурмагомедова единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28).

Чейз Шерман — Джаред Вандера. Победа Шермана нокаутом в третьем раунде.

Синтия Кальвильо — Нина Нуньес. Поединок отменён из-за заболевания Нуньес.

Майкл Джонсон — Джейми Малларки. Победа Малларки раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28).

Предварительный кард

Рики Турсиос — Эйманн Захаби. Победа Захаби единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).