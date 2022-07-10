«Остановка была слишком быстрой». Стерлинг — о победе Физиева над дос Аньосом

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг выразил недовольство судейством в главном бою прошедшего турнира UFC Вегас 58, в котором кыргызстанский боец Рафаэль Физиев в заключительном раунде нокаутировал экс-чемпиона дивизиона бразильца Рафаэля дос Аньоса.

«Маркс является одним из лучших судей, тем не менее эта остановка была слишком быстрой. Хотелось бы, чтобы мы увидели, сможет ли дос Аньос восстановиться. Жёсткое окончание отличной битвы», — гласит публикация Стерлинга в «Твиттере».

Права на видео принадлежат UFC. Видео доступно в телеграм-канале UFC Russia.

Напомним, Физиев одержал шестую победу кряду в UFC, он потерпел лишь одно поражение в промоушене, которое состоялось в дебютном поединке. Всего в ММА на его счету 12 побед, восемь из которых – нокаутом. Дос Аньос же потерпел 14-е поражение в карьере при 31 победе.