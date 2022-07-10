Тайсон Фьюри признался, что именно побудило его закончить карьеру
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Чемпион WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри рассказал о причинах, побудивших его завершить профессиональную карьеру.
«У меня были шишки на затылке размером с кулак. У меня было сотрясение мозга, я ничего не помнил. И я подумал, что пора заканчивать», — приводит слова Фьюри журналист talkSPORT Михаэль Бенсон в своём «твиттере».
Напомним, Фьюри объявил о завершении карьеры после победы в бою с соотечественником Диллианом Уайтом 24 апреля. Ранее он заявлял, что может вернуться в бокс в случае получения предложения на £ 500 млн (€ 590 млн).
Отметим, что за 33 боя, проведённых в профессиональной карьере, Фьюри не потерпел ни одного поражения, выиграв 32 из них и завершив один поединок вничью.
Тайсон Фьюри опубликовал видео из зала.
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