Гилберт Бёрнс отреагировал на победу Физиева над дос Аньосом

35-летний бразильский боец UFC Гилберт Бёрнс, выступающий в полусреднем весе, высказался о поражении своего соотечественника Рафаэля дос Аньоса в главном бою турнира UFC Вегас 58 от Рафаэля Физиева, впервые выступившего под флагом Азербайджана.
«Вау, поздравляю Рафаэля Физиева с роскошной победой! Отношусь со всем уважением к легенде – Рафаэлю дос Аньосу. Выше голову, брат!» — гласит публикация Бёрнса в «Твиттере».
Физиеву удалось одержать победу, нокаутировав своего оппонента в последнем раунде.
Таким образом, Физиев одержал шестую победу кряду в UFC, он потерпел лишь одно поражение в промоушене, которое состоялось в дебютном поединке. Всего в ММА на его счету 12 побед, восемь из которых – нокаутом. Дос Аньос же потерпел 14-е поражение в карьере при 31 победе.
Физиев показал силовую тренировку.
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