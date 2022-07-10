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Опубликованы судейские записки боя дос Аньос — Физиев. Атаман выигрывал по мнению 2 судей

Опубликованы судейские записки боя дос Аньос — Физиев. Атаман выигрывал по мнению 2 судей
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В Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» прошёл главный бой турнира UFC Вегас 58, в котором сошлись представители лёгкой весовой категории – 29-летний боец из Азербайджана Рафаэль Физиев и бывший чемпион дивизиона 37-летний бразилец Рафаэль дос Аньос. Поединок завершился победой Физиева нокаутом в последнем раунде.

Появились судейские карточки поединка, согласно которым Физиев выигрывал по мнению двух судей, третий арбитр распределил между бойцами очки пополам.

Напомним, Рафаэль Физиев одержал шестую победу подряд в UFC, потерпев лишь одно поражение в промоушене, которое состоялось в дебютном поединке. Всего в ММА на его счету 12 побед, восемь из которых были одержаны нокаутом. Дос Аньос же потерпел 14-е поражение в карьере при 31 победе.

Две девушки, которых часто видят рядом с Конором Макгрегором.

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