Физиев разместил первый пост после победы в бою с дос Аньосом на UFC Вегас 58
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29-летний азербайджанский боец UFC Рафаэль Физиев у себя в социальных сетях разместил первый пост после победы, одержанной в поединке с представителем Бразилии Рафаэлем дос Аньосом. Бойцы встречались на турнире UFC Вегас 58.
«Говорил же, я лучший Рафаэль в UFC», — написал Физиев.
Напомним, Физиев праздновал победу, нокаутировав соперника в последнем раунде. Этот успех был уже шестым кряду в UFC, Рафаэль потерпел лишь одно поражение в американском промоушене, которое состоялось в его дебютном поединке. Всего в смешанных единоборствах на его счету 12 побед, восемь из которых – нокаутом. Дос Аньос же потерпел 14-е поражение в карьере при 31 победе. Ранее на победу Физиева отреагировал 35-летний бразильский боец Гилберт Бёрнс.
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