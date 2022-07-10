Физиев разместил первый пост после победы в бою с дос Аньосом на UFC Вегас 58

29-летний азербайджанский боец UFC Рафаэль Физиев у себя в социальных сетях разместил первый пост после победы, одержанной в поединке с представителем Бразилии Рафаэлем дос Аньосом. Бойцы встречались на турнире UFC Вегас 58.



«Говорил же, я лучший Рафаэль в UFC», — написал Физиев.

Напомним, Физиев праздновал победу, нокаутировав соперника в последнем раунде. Этот успех был уже шестым кряду в UFC, Рафаэль потерпел лишь одно поражение в американском промоушене, которое состоялось в его дебютном поединке. Всего в смешанных единоборствах на его счету 12 побед, восемь из которых – нокаутом. Дос Аньос же потерпел 14-е поражение в карьере при 31 победе. Ранее на победу Физиева отреагировал 35-летний бразильский боец Гилберт Бёрнс.