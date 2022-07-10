Названы бойцы, получившие денежные бонусы по итогам турнира UFC Вегас 58

В американском промоушене UFC назвали имена бойцов, которым достались бонусы по итогам турнира по смешанным единоборствам UFC Вегас 58. Спортивное шоу состоялось в ночь с 9 на 10 июля мск. Каждый участник получил денежную сумму в размере $ 50 тыс.



Бонусы за лучшее выступление вечера достались американцу Чейзу Шерману (одолел в третьем раунде нокаутом Джареда Вандера) и Рафаэлю Физиеву, представляющему Азербайджан (праздновал победу нокаутом в поединке с представителем Бразилии Рафаэлем дос Аньосом). Лучшим боем вечера признан поединок с участием Джейми Малларки и Майкла Джонсона. Победу в этом противостоянии раздельным решением судей одержал Малларки — 29-28, 28-29, 29-28.