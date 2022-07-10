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Победа Физиева нокаутом в бою с дос Аньосом на UFC Вегас 58. Видео

Победа Физиева нокаутом в бою с дос Аньосом на UFC Вегас 58. Видео
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В ночь с 9 на 10 июля мск Лас-Вегасе (США) прошёл турнир по смешанным единоборствам, в главном бою которого встречались представители лёгкой весовой категории – Рафаэль Физиев, представляющий Азербайджан, и бывший чемпион дивизиона Рафаэль дос Аньос из Бразилии. Победу в этом противостоянии, добытую нокаутом в последнем раунде, праздновал Физиев.

Права на видео принадлежат UFC. Видеозапись можно посмотреть в телеграм-канале UFC Russia.

Напомним, Физиев одержал шестую победу подряд в UFC. В американском промоушене он потерпел только одно поражение, которое случилось в его дебютном поединке. Всего в ММА на его счету 12 побед, восемь из которых – нокаутом. Дос Аньос же потерпел 14-е поражение в карьере при 31 победе.

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